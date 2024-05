Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- POR FIN se reportó con su servidor Julio Martínez, el dueño de la Liga Recreativa de Beisbol de 40 Años, ya pensaba que había desparecido, pero no es así, es que lo tienen jalando de 7-7 y no tenía chanza de platicar con su servidor, me comentó que Chatarreros y Rieleros de ciudad Frontera, están empatados en el liderato con 6 ganados y 2 perdidos, después están Diablos con 5-3 y Yankees con 5-2, posteriormente figuran los equipos Estrellas con 4-2, Potros de la Occidental con 2-5, Reales y Calera con 1-5 cada uno.

En el bateo figura como líder Ángel Rendón de Chatarreros, tiene promedio de .667, el hijo de mi amigo Héctor Rendón es el mánager de Mineros de Nueva Rosita en Liga del Norte de Coahuila, en segundo sitio el Ex Sultán Alán Estrada del equipo Rieleros de ciudad Frontera con promedio de .643, después esta Javier Solís de estrellas con .636, en cuarta posición, Jesús Sánchez de Chatarreros con bateo de 619 y en quita posición Néstor Zertuche de Rieleros con 571, en lo que corresponde al pitcheo están Reyes Méndez de Chatarreros y Néstor Zertuche de Rieleros con 4-0 el tercero Eduardo Mancha de Diablos con 3-2, en vuela cercas Edgar Moreno con 2.

INICIÓ anoche serie Acereros de Monclova, con Charros de Jalisco, los encuentros inician a las 8 de la noche, es que nuestra ciudad está teniendo temperatura de 41 grados y eso propicia que los aficionados, lleguen al Coloso del Norte, después de haya bajado el astro rey, ojalá y que el equipo de casa tome ventaja en la serie, porque urgen los triunfos antes de que llegue el Juego de Estrellas, me figuro que por allá van a estar Wilmer Ríos, Addison Russel y Chris Carter.

AYER visite a Emilio García Hernández, el hombre que trajo el deporte de fisicoconstructivismo a Monclova y Frontera, desde hace 40 años, su intención ha sido siempre, fabricar jóvenes con talento, que disfrutar de este deporte en torneos municipales, estatales y nacionales, que demuestren su fortaleza en estos eventos, no solo tomar forma, demostrar que están capacitados para llegar más arriba, por cierto Emilio un chamaco que llegó desde hace años de Sierra Mojada, regresa por quinta ocasión a participar en MR. México, hay que apoyarlo, para que el jueves tome el autobús a la CDMX, para que este representando a nuestra Monclovita la fea.

ESTAMOS agradecidos con el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, en todo momento nos ha apoyado para salir adelante con nuestros deportistas, dijeron coordinadores de diferentes deportes de la nueva Ciudad Frontera, entre ellos los encargados de establos de box, del futbol y claro no deja solos Beto Piña a los jugadores y directivos de Liga Recreativa de Beisbol de mis colegas beisbolista de antaño, claro los recuerdo con el corazón por delante, algunos que participaron en Liga Intercolonias, Salomón Jamín, Pablo Pueblo, Liga del Club Astros, la “Pichi” Padilla, Liga Pablo Puebla, Liga Industrial de Don Cruz Navarro, veteranos Lupe Ortiz, algo inolvidable para mí.