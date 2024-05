Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- SALIÓ en la madrugada de ayer rumbo a Aguascalientes el equipo de casa Acereros de Monclova, van motivados porque rescataron el juego de la honra ante Charros de Jalisco, ahora ante los Rieleros de Aguascalientes esperan le vaya mejor, por cierto en este tercer juego realizado en el Coloso del Norte estadio Kikapoo, el morenito Chris Carter conectó su cuadrangular 100 en la LMB, fue el 5to jonrón de la temporada para el cuarto bate de la Furia Azul, que realizó con los Acereros de Monclova; fue en la cuarta entrada del juego de hoy ante Luis Iván Rodríguez, de los Charros de Jalisco, Carter es el bateador número 170 en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol en alcanzar la centena de cuadrangulares y se convierte en el tercero en la historia con 100 o más cuadrangulares tanto en la LMB como en Grandes Ligas, entre ellos -Willie Aikens (170 en LMB y 110 en MLB), Jorge Cantú (101 en LMB y 104 en MLB) y -Chris Carter (100 en LMB y 158 en MLB), No que no, solo hay que aguantarlo.

ESTOS son los últimos movimientos en LMB, club Guerreros de Oaxaca cedió de manera definitiva los derechos de Ronald Bolaños Coto, D/D, P, Santa Cruz del Norte, Cuba, al club Algodoneros de Unión Laguna y Algodoneros de Unión Laguna cedió de manera definitiva los derechos de Rito Alberto Manaure Lugo Guerra, Z/Z, P, La Guaira, Ven. al club Pericos de Puebla, el club Pericos de Puebla activó en el roster al catcher Gerardo Castañeda (#44), y desactivó a Sean Rackoski (baja/waiver), Algodoneros de Unión Laguna registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) a Matthew Lee Swarmer, D/D, P, Pennsylvania, EUA. el club Dorados de Chihuahua cedió de manera definitiva los derechos de Ricardo Alfonso Valenzuela Chávez, D/D, IF, Hermosillo, Son. y Alejandro Federico González Soto, D/Z, OF, Navojoa, Son. al club Guerreros de Oaxaca, Guerreros de Oaxaca registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) y activó en el roster a Nolberto de Jesús Henríquez Severino (#46), D/D, P, Santo Domingo, Rep. Dominicana, y desactivó Emmanuel Ávila (podrá ser reactivado el 16 de mayo).

"Zurdo natural, me dice el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya", informa al Licenciado Juan Elizalde Vallejo titular del futbol, federado en Coahuila, que las instalaciones deportivas de Ciudad Frontera, están a su disposición para sus eventos estatales y nacionales de este deporte, por cierto esta nueva y moderna Ciudad Frontera, estará en unos días más de manteles largos ya que los Cronistas Deportivos del Beisbol Liga Mexicana estará llevando a cabo, con invitados especiales, que también estarán en el evento inaugural de la pista de Tartán, ya más o menos tengo el nombre que se le va a poner, así como el que llevará la cancha.

