Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- GRACIAS, agradezco las atenciones que me hizo el Licenciado Ricardo Williamson gerente deportivo de Toros de Tijuana y de Luis Alberto Ramírez, para viajar con ellos al Juego de Estrellas, a iniciar desde este día en Veracruz, con el recibimiento de todos los jugadores, gerentes deportivos y directivos de Liga Mexicana, esta noche la presentación de otros inmortales del beisbol en la cena de gala en donde habrá premiación para el sábado almuerzo y después estar en el Derby de jonrones, ya el domingo el Juego de Estrellas, desde hace una semana tanto Luis Alberto como Ricky Williamson, me realizaron esta invitación y se los agradezco de antemano, muchas gracias.

DESDE la ciudad de México LMB informa de los movimientos en rosters y listas de reserva, efectuados el martes 21 y el miércoles 22 de mayo de 2024, el Club Piratas Campeche registró en LMB como agentes libres (jugadores no nacidos en México) y activó en el roster a Jesús Aníbal Fandiño Hidalgo (#50), D/D, P, Acarigua, Ven., y Antonio Teidín Frías Sánchez (#45), Z/Z, P, Panamá, Pan, asimismo, activó en el roster al pitcher zurdo Zach Matson (#65), Toros de Tijuana nombró como manager interino a Carlos Hernández (de mánager a coach), así mismo, dio de baja en su cuerpo técnico a Bruce Maxwell (coach), Néstor Rojas (coach), Gilberto Sotomayor (coach) y Roberto Pérez (coach).

EL CLUB Guerreros de Oaxaca registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) y activó en el roster a Romer Eduardo Cuadrado Jiménez (#25), D/D, OF, Maturín, Ven, así mismo, activó en el roster al pitcher Jojanse Torres (#35), y desactivó a José Carlos Ureña (podrá ser reactivado el 28 de mayo), el club Leones de Yucatán asignó en préstamo (por el resto de la temporada 2024) a Sebastián Valle Velázquez, D/D, C, Los Mochis, Sin., al Club Saraperos de Saltillo y el Club Caliente de Durango activó en el roster los infielders Robbie Glendinning (#50) y Sam Travis (#18).

ESTE MIÉRCOLES, cumplió 7 Años de que se formó el equipo Álvaro Sport, club en donde han pasado brillantes atletas, personas de todas las edades. Que han escrito sus propias historia con nosotros, dice el Licenciado Álvaro Eugenio Martínez, siempre creciendo en todos los aspectos, pero dijo sobre todo cambiando muchas vidas a través de este hermoso deporte llamado atletismo, empezamos con 4 mujeres (Melissa, Paola, Edith y Liz) pero nunca imagine en lo que se transformaría con el paso del tiempo, actualmente forman parte 120 personas de todas las edades y tenemos un grupo especial de mamás, siempre agradecido con Dios por siempre estar bendecido de esta manera, Álvaro Sport No soy yo son ustedes los padres de familia que siempre están en las gradas esperando a sus hijos, son los atletas que siempre están ahí todas las tardes entrenado con frío, calor o lluvia. Porque sin ustedes no existiera este Team.