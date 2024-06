Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- CULMINÓ con éxito, rol normal, en Liga de Beisbol de Primera Fuerza “Jesús Armendáriz Riojas”, y me platicó ayer Javier Soto Zamarrón dueño del circuito que este domingo inician los Play Off, en campo de AHMSA Uno se enfrentan Cerveceros de ciudad Frontera ante Castaños, en parque Chacho Córdova Gallos reciben a los Nationales, por su parte en parque de la colonia Buenos Aires, reciben Yankees a Padres de Memo Lucio, y finalmente en Xochipilli Uno estarán Generales ante Rieleros, pos encuentros inician a las 10:30 de la mañana.

NI MODO Acereros de Monclova, perdió el primer juego ante Pericos de Puebla con pizarra de 6 carreras a 4 como visitante, fue Gabriel Ynoa quien tiró seis sólidas entradas y fue respaldado con los jonrones de Danny Ortiz y Peter O'Brien, para conservar su victoria, pese a atacar primero Acereros con corredores en primera y tercera, Rodolfo Amador sacó rodado y un errorcillo, permitió a Addison Russel llegar al pentágono, ayer el chamaco de Monclova, Juan Pablo Téllez iba en busca de la victoria ante Pericos de Puebla, el duelo para el segundo de la serie será entre Rito Lugo y Pablo Téllez, comentan en redes sociales que el jugador Daniel Amaral, pidió permiso a Acereros, para irse a jugar con el Sioux City en liga Independiente, porque aquí en la Furia tiene muy poca actividad.

ME COMENTARON que falleció el luchador Demonio Negro, bueno al eso de las 11 de la mañana, salieron otras informaciones en las redes sociales, dijeron que ayer en la noche organizarían una función de lucha libre en su honor en la arena coliseo de Monclova.

LLUVIA de estrellas de la lucha libre profesional, habrá el 8 de junio. En acto inaugural de la Real Arena, que se localiza en calle San Nicolás de la colonia Pedregal de San Ángel, ahí estarán este sábado, la familia Real, en primera lucha estrella la Parka Jr., Hijo de la Parka y Desalmado 1, ante Fresero Jr., Demonio Infernal y Atomic Star, en la segunda semifinal de la noche, en una esquina estarán Kikapoo Jr., Dragón infernal y Kenzy Flayer enfrentado a Dulce Kaneta, Yaretzy y Fahsion Juárez, también habrá otros dos combates para iniciar la fiesta.

ME INFORMARON que este domingo juegan en parque Xochipilli inicios de juegos de Play Off en Liga Ranchera de Beisbol, el equipo de los Ferrocarrilerols, que enfrentan en dos juegos de Play Off a Mets de DAMASCO, desconozco si hay otra serie de este circuito, como no envían información.