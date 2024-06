Ráfagas deportivas.

BUENOS DÍAS... ESTUVE por el parque Ferrocarrilero, un lugarcito que pisé allá por el año del ´68, cuando se jugada la Liga Otoñal, gratos recuerdos con aquellos equipos Vinateros de Saltillo, Escoberos de Cadereyta, Traileros de Monterrey otros más, que jugarán en la casa de Rieleros, este último equipos con leyendas de ciudad Frontera que se nos adelantaron al Palacio Celestial bueno les dijo que asistí para presenciar este encuentro, me llevó Big Papi, y ahí con mi celular, pues hice mi trabajo, con cuento con cámara fotográfica, pero cuando uno quiere hacer algo bueno, no debe de haber impedimento, agradezco a Héctor Hugo Aguilar, hijo del mejor promotor deportivo que ha tenido la capital del riel, don Héctor Aguilar (+), el apoyo que me brindó para regresarme a Monclova.

LO DEMÁS ya saben Potros de colonia Occidental explotó su despiadada artillería y dio cuenta de Tigres de REPSA, que dirige Sergio Quintero con pizarra de 15 carreras a 3, me entusiasme por la clase de recibimiento que me dijeron la mayoría de asistente, un orgullo para mí contar con todo el cariño de ellos, aquellos que vi debutar en el beisbol amateur en los años del 69 y 70 auténticas estrellas del deporte rey, claro cada uno tiene escrita su historia en el deporte rey, que dios los siga apoyando en su salud, para que sigan practicando lo que a ellos les gusta.

ME HABLÓ el napito del beisbol Javier Soto Zamarrón, para informar que la semana que entra inicia registros la Liga de Béisbol Gilberto Felán Reyes 2024 categoría Primera Fuerza, pero contará también con la categoría Premier en este temporada 2024 y edición número 72 de la Liga de Béisbol Gilberto Felán Reyes, por lo tanto se invita a todos los equipos interesados en participar en cualquiera de las dos categorías para que se inscriban en este circuito que Dios mediante arranca el domingo 21 del entrante mes de julio, para mayor información se pueden comunicar con el coordinador Javier Soto Zamarrón en el celular número 866 143 49 71.

HABLANDO del Ingeniero Gilberto Felán Reyes, por ahí me platicaron que en estos días viajara a la tierra del Tío Sam, acompañado del Ingeniero Jorge Rangel, porque van a comprar unas mochilas, cuadernos, lápices y plumas, para patrocinar con el Licenciado Eugenio "Nin" Martínez el Carnaval Atlético "Feliz Regreso a Clases, este evento creo que será en el mes de agosto, yo invito a los empresarios que aporte algo para esta noble causa, o no ¡tienen hijos!

QUE años aquellos, me comentaba conocido excronista deportivo, los que vimos con Acereros de Monclova, ¡bueno tú fuiste uno de ellos Ramiro!, recordando cuando el Licenciado Jorge Williamson Bosque, tomó la dirección de Acereros de Monclova, Williamson tuvo distinción nacional como ejecutivo del año, así como darle mucho empuje a nuestro talento beisbolero, cada lunes. Junto a todos sus peloteros, convivíamos en una finca ahí por la calle Jiménez, siempre el Licenciado Williamson se sintió orgullo del staff de comentarista y encargados de la crónica deportiva, a quien cada año, como premio nos llevaba a Convención Nacional, bien trajeados por Mónaco tienda de Licenciado Karam.