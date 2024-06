Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- YA regresaron a casa los Acereros de Monclova, tuvieron excelente gira por Puebla y León Guanajuato, el encuentro todavía realiza movimientos, ya que desean llegar al cien por ciento a los juegos de Play Off de la Zona Norte, por el momento están en un lugar muy cómodo, este día en el Coloso del Norte reciben a los Sultanes de Monterrey, el equipo líder de esta zona, vamos a presenciar un juego de estrategias entre Robert Kelly del equipo regiomontano y Homar Rojas, de la Furia Azul.

CONTINÚA el embrujo para el Dragón del Norte Saraperos de Saltillo, furiosa ofensiva de 18 imparables de los Guerreros de Oaxaca vencieron 14-5 a los Saraperos de Saltillo (22-25) para llevarse la serie completa en el Estadio Francisco I. Madero, el derecho Jake Walters (5-2) se anotó la victoria con sólido trabajo en el montículo de cinco entradas, dos carreras limpias, seis imparables, una base por bolas, cuatro ponches y un cuadrangular, contó von ofensiva que concretaron, los Guerreros con Alexi Amarista, Yariel González y Roberto Ramos bateó de 3-2 con cuadrangular (7) y tres remolcadas, hoy Saraperos reciben a Dorados de Chihuahua a partir del martes y regresar a casa el próximo viernes para recibir a los Toros de Tijuana.

LA LIGA Mexicana de Beisbol (LMB) informa sobre la sanción que se le impone a Tomo Otosaka, jardinero de los Leones de Yucatán, luego de la conducta antideportiva que mostró en contra del umpire Mario Villavicencio, durante el tercer juego de la serie ante los Dorados de Chihuahua en el Estadio Monumental, con base en el reglamento de la LMB, se le suspende dos juegos, a partir del martes 11 de junio, y se le aplica una multa, la LMB, con el objetivo de mantener el beisbol como un espectáculo familiar, promueve el respeto y rechaza todo tipo de violencia dentro y fuera del terreno de juego.

NO TUBE ayer resultados de Liga de Beisbol del Norte de Coahuila, no sé qué haya pasado con mi ahijado Alfredo De la Cruz, siempre está atento a este circuito, mi compañero Edson, ya tiene los resultados de Play off en Liga de Beisbol de Primera Fuerza Jesús Armendáriz Riojas.

Y AHORA quien podrá salvarnos, llegan al estadio Monclova los Fantasmas Grises, Sultanes de Monterrey, el equipo que dirige Robert Kelly luce la etiqueta de líder, por cierto, este domingo ganaron la doble entrevista a los Piratas de Campeche con pizarras de 7-2 y por 2-0 en el Estadio Nelson Barrera Romellón, los regiomontanos cuentan con fuerte ofensiva, en donde contamos a Christian Villanueva. Víctor Mendoza, Jermaine Palacios y Zoilo Almonte.

NOTICIAS de Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico, informan que Tomateros de Culiacán registra como primera firma a los siguientes jugadores: Luis Enrique Aguayo García (PD) en la posición No. 16, quedando libre Carlos Antonio De León Montalvo. Jesús Iñaky Moreno Noriega (PD) en la posición No. 50, quedando libre Ángel Ortiz de León (PD). Jesús Alexander Higuera González (IF) en la posición No. 32, quedando libre Israel López Cortez (OF).