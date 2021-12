BUENOS DÍAS... SE ESFUMÓ de mi cuadrante el C. P. Sebastián Pinales, y no me notificó del campeonato de beisbol de la Región V, que se celebró la semana pasada en Monterrey Nuevo León, en ese lugar estuvo presente la Selección 15-16 años de la Liga Ribereña, conjunto que se trajo el campeonato y reconocimiento de campeones de la Región V, ahora ellos representarán a Coahuila, en el campeonato nacional, que realizará la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de la República Mexicana, desde este, momento todos los seleccionados deben de trabajar, para reunir recursos para ir al nacional en el mes de abril.

EN LIGA Recreativa de 50 Años, los Tecolotes de Nadadores, le dieron despiadada paliza a los Rancheros de Castaños, en Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años de ciudad Frontera, con esta victoria Tecolotes de Nadadores comparte el liderato con Tecolotes de Castaños en su grupo con 6 ganados por 2 derrotas, atrás, vemos a Rilos y Bravos, Tecolotes de Castaños. En otro encuentro los Generales derrotaron a Tuzos en gran encuentro de toma y daca, fueron un total de 48 los imparables que estuvieron presentes en esta serie, los Generales apenas tienen una victoria, en este grupo tres el líder es Astros y Cardenales, tenían 5-1, después están Ángeles y Sultanes.

NI MODO Acereritos Jr., están al filo de la navaja, hoy deben de ganar a los Pericos de Puebla y de esta forma seguir en la pelea de la Copa del Príncipe en Liga Invernal Mexicana de nuevos valores, la escuadra de la Furia Azul, estoy seguir, que se va a coronar en esta plaza, en el Hermanos Serdán perdieron 9 carreras a 8 en el segundo encuentro de Play Off... desde Sacramento reporte el hombre deporte Guicho Salazar, para informar de la final de softbol sabatino Licenciada "Yajaira Reyna Ramos", título que obtuvieron los Diablos de Seguridad Pública.

PERFECCIÓN en el Juego de la Vida, así se llama el libro que contempla la trayectoria beisbolero de Horacio "El Ejote" Piña, hace días en nativo de Matamoros Coahuila hizo la presentación de su libro, pero los aficionados de Coahuila, pregunta en donde la podrán conseguir, el lanzador de Filis de Filadelfia, Cachorros de Chicago y Rangers de Texas, no vi allá por el 63 o 64 luciendo la franela de Monclova, en la Liga de Beisbol de Norte de Coahuila, cuando jugaban en estadio AHMSA, ahí recuerdo que le "Ponica" José Contreras, en las gradas se ponía a bailar con su guapa esposa, una güerita de 1.85 de estatura, que dicen la trajo de la tierra del Tío Sam, Horacio también estuvo poco tiempo con Acereros de esta ciudad.

EN CAMPEONATO nacional de beisbol 50-59 años que se está realizado en Cadereyta Jiménez Nuevo León, ayer volvió a perder Coahuila B, ahora ante el estado de Hidalgo, pero aseguran que hoy ganan por default, parece que Jalisco abandonó la contienda y con esta victoria, pueden cruzar la raya de su clasificación de todo ello me estarán informado, se apagó el bateo de los muchachos que comanda Armando Rodríguez, la selección de la Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años.