BUENOS DÍAS... SE PUSO caliente la final de la Serie del Rey, Leones de Yucatán sacaron la casta y venciendo a los Sultanes de Monterrey con pizarra de 6 carreras a 1, ojalá y que la lluvia, se vaya un rato, para que continúe la fiesta en el estadio Kukulkán Álamo para definir de una vez por todas, el destino de este campeonato, de momento los que si saben de beisbol, dicen que no hay favoritos, pues ambos contendientes desean ser campeones en este 2022, viene la Liga Mexicana de Invierno y urge que culmine esto, porque también hay peloteros que reportan en Beisbol del Pacífico.

Y HABLANDO de Liga Mexicana del Pacífico ya los Algodoneros de Guasave hacen los últimos ajustes en preparación de pretemporada, Óscar Robles, está pegado dando opiniones no quiere malas sorpresas en la campaña que se avecina, la novedad de ayer, fue la llegada del receptor José Heberto Félix, quien se puso a trabajar al parejo del resto de sus compañeros, en lo que respecta a los Live BP, el coach de pitcheo, Roberto Espinoza, explicó que el trabajo que se ha realizado con los grupos de lanzadores que se han subido la lomita del sábado anterior, hasta hoy, es para que estén listos para los juegos del fin de semana, Víctor Sepúlveda, Iván Izaguirre, Jesús Broca, Christian y Sebastián López, tiraron bajo las órdenes del coach de pitcheo, Roberto Espinoza, para este día ya debe de reportar el lanzador Alejandro Barraza.

EN CIUDAD Frontera los beisbolistas, futbolistas y voleibolistas, están convencidos que Beto Piña Amaya, les está cumpliendo todas las peticiones que le hicieron en campaña, que no le haga caso a Edmundo Olmos Castro, que mejor investigue, cuánto dejó el alcalde saliente en caja, qué instalaciones deportivas remodeló o construyó, no había espacios deportivos y ahora en medio año, ciudad Frontera, ya da otro aspecto de modernización, es otro cultura, bueno eso lo comentaron ayer, deportistas que a diario acuden al Parque Ferrocarrilero, "deja que los perros ladren" me dijeron a mí, "y yo por qué," como dice Eicho.

HOY COMO buenos mexicanos hay que vibrar de emoción, porque nuestros Niños Héroes, y mártires como Benito Juárez, Francisco I. Madero, mi general Venustiano Carranza, nos dieron Patria y Libertad, buena esta última, ya nos la estaban quitando aquellos que se fueron, y que al rato van a estar también en una cama de piedra, hoy 16 de septiembre, tenemos algunos eventos deportivos, pero como es descanso obligatorio, atenderá dos de ellos.

YA ESTAMOS LISTOS, dicen los Yaquis de ciudad Obregón, ya está de regreso el nuevo mánager, el venezolano Willie Romero, quien buscará formar un equipo competitivo para encarar la Temporada 2022-2023, a su llegada al estadio, dijo a los medios de comunicación, "Recibir la oportunidad de dirigir a Yaquis para mí es un gran privilegio, anteriormente también pude estar como coach, una etapa donde aprendí mucho también y que disfruté en su momento. Ahora entiendo la responsabilidad de estar aquí, lo que es ser Yaqui y agradezco la confianza que se me brinda para dirigir esta organización", fueron las primeras palabras del nuevo timonel de la Tribu.