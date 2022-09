BUENOS DÍAS... SIGUEN LLEGANDO informes de los equipos que estarán participando en el Beisbol del Pacífico, dicen de la cueva de Yaquis de ciudad Obregón Sonora, ya está por llegar o ya está ahí el mánager Willy Romero, checando todo lo referente a sus jugadores, para calentar el ambiente de pretemporada, por cierto Yaquis confirmó este martes que el quinto extranjero es el Brasileño, Leonard Reginatto, estuvo activo en este 2022 en LMB con Rieleros de Aguascalientes cubriendo la tercera base, su actuación ahora es avalada por los aficionados que piden regrese en el 2023, pues deja bateo cerca de los .400, algunos preguntan, que posición jugará, fue tercera base con Rieleros, ahora habrá movimientos en Line Up, pues puede que Allen Córdoba se vaya a fildear y Michael Wing sea el primera base o bateador designado, pues eso lo dirá el venezolano Willy Romero.

AYER en estadio Sonora, de Hermosillo, durante la pretemporada, los jugadores presentes en Naranjeros de Hermosillo, brindaron un minuto de silencio en memoria de Héctor Espino el "Superman de Chihuahua", que en 1997 murió víctima de un infarto a la edad de 58 años, es catalogado el mejor bateador de todos los tiempos en el beisbol mexicano, fue en Monterrey en donde residía en donde sucedió este hecho que consterno a la Nación beisbolera, recuerdo que los últimos años, Héctor Espino estuvo jugando en la Liga de Beisbol del Norte de Coahuila, con los Agricultores de Morelos, creo que por los 90´s, inclusive recuerdo que un día en camioneta del "Penco" Pablo Calleros, le dimos un raid a los Autobuses Anáhuac de Monclova.

AYER ESTUVO platicando con el "Pollito" Javier Ayala, ya se convirtió en pequeño empresario, pues tiene un negocio de confecciones de uniformes llamado RG Deportivos, que está en Colonia Asturias, es camada y excelente beisbolista, ahora en Ligas Recreativas de Beisbol de 50-60 años, me preguntaba por Ezequiel Cano, y Rogelio García, informando que desde hace mucho tiempo, no los he visto, los recuerdo cuando ellos fueron propiedad de los Acereros de Monclova, de los años 78 hasta el 86, ahí en la auténtica Furia Azul, también estuvieron Gerardo Díaz de la brillante dinastía de la colonia Primero de Mayo, José Antonio Ibarra del Rastro Municipal, el "Tumba Bardas" de Estancias, Braulio Villastrigo, el guarda bosques José Luis Padilla y Ricardo Sáenz De la Paz, puro auténtico caballo.

AYER nos iluminó el astro rey, en toda su extensión, ojala y nos dé chanza de echarle tantito caldito de cemento al techo, ya que tengo tres días durmiendo en el carro, en fin lo dejamos para después, ayer reanudaron acciones en los juegos de los miércoles en la categoría Master Plus Oro de Monclova, a la una me avisó Héctor "Conejo" Morado que estaría enfrentando su equipo colonia Obrera a Independiente Monclova en cancha de Chavín Rivera, de momento la novena que dirige Héctor Morado, está aferrado del liderato tiene 5 victoria por solo una derrota, atrás buscando llegar a la cima, tenemos a Independiente Monclova y a Miravalle con 4 victorias por 2 empates, bastante competitiva la pelea, por llegar a semifinales de campeonato.