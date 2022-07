BUENOS DÍAS... UNA SERIE bastante importante, inició ayer en el Coloso del Norte Estadio Monclova, entre los poderosos Diablos Rojos de México y Acereros de Monclova, serie importante y clave para seguir subiendo escalones en el standing de ambas zonas, por cierto ayer en noticieros locales, soltaron la información de que Josh Lowey, puede llegar a disfrutar de otra final de campeonato con el equipo de casa, solamente espera que la doña, le autorice el permiso para cruzar el Río Bravo, no es un hecho, pero puede ser realidad, ya me comentó Carlos Leija González, que vive cerca de la casa del "Alcalde", que aseguran extraña Monclova, sus suculentas tortillas de harina y los guisos, vamos a esperar, por lo pronto el chamaco de Monclova Roberto Castro, ya está en el roster del equipo de casa, había dicho que sería prestado a Rieleros de Aguascalientes, pero no fue verdad.

EL QUE dicen que fue desactivado es el lanzador Carlos Bustamante, lo metieron a relevar y se volvió a resentir, creo que ahí debe de influir el terapeuta, opinar, el chamaco todavía no estaba listo, lo bueno que dicen como parte del proceso de rehabilitación, Bustamante estará algunos días en Liga Norte de México, con Algodoneros de San Luis Río Colorado, equipo con el que Acereros mantiene convenio de trabajo, y en donde el pícher es muy apreciado por los aficionados, ya después reportará en Play Off, o antes con La Furia Azul, por lo pronto llega de Rieleros de Aguascalientes el lanzador Ernesto Zaragoza, ojalá y funcionó bien.

AYER EN Hermosillo Sonora, se llevó a cabo la Edición 2022 del Draft de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, el evento arrancó a las 13:30 horas del centro de México y fue transmitido por Sky y VeTv en el canal 501 y 1501 HD, así como en los streamings de Facebook Live y Youtube oficiales de la LMP y sus clubes, el Draft es el ejercicio en que los equipos, escogen las piezas nacionales que están disponibles para formar parte de su roster de 70, estos son peloteros libres que no pertenecen a ninguna organización y que no hayan sido seleccionados como primera firma por ninguna de las 10 instituciones que buscan los ídolos del futuro.

COMO SE llevó a cabo, en la primera ronda, los clubes eligieron jugadores del 1 al 10 y al concluir esta primera ronda, el segundo turno de los equipos será del 10 al 1, continuando los turnos en el mismo orden, cuándo el club complete sus espacios de 70, será obligación de dicho club el tener que dar de baja a un jugador de su lista para poder dar de alta a otro, es obligación de cada club el tener que dar de baja a un jugador de su lista para poder dar de alta a otro jugador. Los jugadores que van causando baja automáticamente pasan a la Bolsa de la Liga y quedan disponibles para ser seleccionados de nueva cuenta en el mismo Draft, en este Draft no hubo límite en las rondas de selección de jugadores, si algún club ya realizó las selecciones conforme a su interés, podrá pasar en los turnos siguientes. Cuando todos los clubes pasen en una misma ronda, se concluirá el Draft.