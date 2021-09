BUENOS DÍAS...YA dieron la primera estocada Leones de Yucatán a los Toros de Tijuana, un marcador favorable de 7-3 que les da la ventaja en la Serie del Rey, el bateo de los melenudos volvió a relucir y por ahí llego la victoria, batazos claves de Sebastián Valle, el Pepón Juárez, Humberto Sosa y Yadir Drake, apoyaron el triunfo del ganador Radhamés Liz, que ganó el duelo a Mike Devine, tanto los hermanos Arellano Félix como los jugadores del equipo de Yucatán, confían en llevarse el par de triunfos a Mérida y coronase con su afición, ya que desde el 2019, les prometieron su quinto título y van por él.

POCOS son los jugadores de Águilas de Mexicali, que ayer reportaron al cuartel de entrenamiento de pretemporada, por ahí informan está Javier Salazar y los experimentados lanzadores, Thomas Melgarejo, Isaac Jiménez y José Manuel López, ellos fueron supervisados por el coach Jesús Arredondo, pero dice que mañana llega por allá el mánager Bronswell Patrick, las Águilas esperan que en esta edición les dé la oportunidad de lograr un título de campeonato, ahí en el staff de pitcheo estará el chamaco de Monclova, Daniel "Pato" Flores, con Águilas también llega en calidad de préstamo de los Sultanes de Monterrey, en un cambio por el lanzador José Manuel Orozco.

SON muchos los movimientos que ya están haciendo los gerentes deportivos de los diferentes clubs que estarán presentes en esta edición 2021-22 de la Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico, por cierto Ray Padilla un gerente deportivo con toda la extensión de la palabra, aseguró que en esta edición los Charros de Jalisco, van a llegar al final de campeonato y buscar el ansiado gallardete, con Roberto "Chapo" Vizcarra en la dirección, por lo pronto entre los extranjeros vamos a contar con Félix Pérez, en tanto que Dariel Álvarez llegará a principios de noviembre; en el pitcheo, ya tienen activados a 4 lanzadores, un abridor y 3 relevos como son David Richardson, Fernando Cruz y Brennan Bernardino, vamos a celebrar juegos de exhibición ante los Sultanes de Monterrey en Reynosa Tamaulipas, dijo a los medios Ray Padilla.

AQUÍ en la Liga de Beisbol "Jesús Moreno Borrego", ya está caliente la situación, una pelea por llegar a los Play Off, en donde tenemos aferrados a los equipos Leones de la Amanda García, los Generales del Licenciado Ervey Moreno, Yankees de la familia Orozco padilla, Zatomar que también está en la pelea.

ME HABLARON ayer de Nadadores, alguien del ayuntamiento solicitó información del pugilista de los años 70´s y 80´s Bobby Ruiz, me dijeron que le iban a realizar este día un homenaje en ese poblado, pero como que el coordinador, no tenía datos de quien fue en su momento, estuvo como sexto en el ranking nacional, en dos ocasiones fuimos con él a la arena Coliseo de la ciudad de México, acompañando a su mánager Julio Tristán Baena pero creo que hace 15 años o más le hice una entrevista en Ejido Trincheras, en donde tiene su casa.