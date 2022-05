BUENOS DÍAS... YA ESTÁN reposando los restos mortales de ciudad Frontera, el tremendo guarda bosques y gran receptor de varios equipos campeones, José Guadalupe Quiroz, yo que estuve al tanto también del gran beisbol de primera calidad que se jugaba en los años 70´s en Liga Departamental de AHMSA Uno, supe de la brillante actuación que Chepe Quiroz, con varios equipos, pero más con los 7 campeonatos que conquistó Aceración que bajo la tutela de Hermilo "La Bici" Ordoñez, en donde Chepe se distinguió por su bateo, todo eso lo saben sus compañeros de equipo como Horacio Zertuche, la lija Armando Gutiérrez, ellos recibieron en todo momento el apoyo del Ingeniero Díaz Mirón para que fueran campeones, duelazos que sostuvieron con Laminadora en Caliente, Taller Eléctrico y Transportes.

CHEPE dejó su propia trayectoria deportiva, escrita, con mucho fundamento, como también la han dejado, otros distinguidos beisbolistas que ha dado ciudad Frontera, y que en anteriores administraciones, nunca los tomaron en cuenta, para brindarles homenajes en vida, como lo hizo Lacho Zertuche, en el arranque de la Liga Recreativa de 60 Años, estando presentes en parque Ferrocarrilero Homero "Mazo" Vázquez, lanzador estrella de antaño en beisbol departamental, municipal, estatal y LBNC, Artemio "Teguas" Serna también tremendo lanzador que llenó con sus hazañas páginas de los periódicos locales, Exiquio Oyervides y otros más que todavía nuestro padre Dios, los tiene con nosotros, como digo yo, mi ciclo está por concluir 73 años, bien disfrutados con miles de deportistas. ¡Gracias a Dios!

EN NOTICIAS de la Liga Mexicana de Beisbol del Pacifico, ayer informó la directiva de los Yaquis de Obregón y los Tomateros de Culiacán, que realizaron un cambio de manera definitiva de dos peloteros mexicanos, el lanzador derecho Carlos Machorro pasa a los guindas, mientras que la tribu recibe al receptor Alfredo Hurtado, Carlos Machorro cumplió con su cuarta temporada con los Yaquis de Obregón, única franela que había vestido en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, Hurtado por su parte, además de desempeñarse en varias posiciones busca dar aún más profundidad al cuerpo de receptores que tienen los Yaquis. Su experiencia en la La MP es de 3 temporadas y un total de 60 juegos en los que ha pegado 18 imparables. Con tan solo 24 años, busca formar parte importante del roster que ahora dirigirá "Willie" Romero.

SE COMIENZA a calentar el ambiente en Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años, los Atléticos camina como líder invicto con 3-0, en segundo tenemos a Águilas de la Bellavista, con 2 ganados y una D, Rojos de Laminadora en Caliente con 2-1 en ganados y perdidos, Democracia Sindical y Aztecas Estancias 1-2, Rancheros de Estancias y Bravos 2 perdidos, en el Grupo Dos mandan en el liderato con 3-0 Tecolotes de Castaños, Tuzos y Rilos, con 2 ganados 1 perdido están Tecolotes de Nadadores, Astros, Petroleros y Chivos Prietos.

TECOLOTES de los Dos Laredos a 21 juegos jugadores, continúa firme en el liderato de Liga Mexicana de Beisbol de Verano, pese a la repentina salida de su mánager, la novena no registra ningún cambio, su camino a los Play Off ya lo inició, nomás que no se lesionen sus lanzadores.