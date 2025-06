Abogado denuncia abuso de autoridad tras irrupción policial en su despacho

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — A través de redes sociales, el abogado Raúl Tamez denunció una presunta violación a la propiedad privada y abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal , quienes habrían ingresado a la fuerza a su despacho , ubicado en la zona centro, para detener a un ciudadano.

“Y que me cae la Policía a mi despacho... en otra historia de los muchos abusos que cometen en Piedras Negras”, escribió Tamez, al relatar que cuatro oficiales irrumpieron en su notaría para sacar por la fuerza a un hombre identificado como “El Negro” , quien, según el abogado, habría entrado asustado al establecimiento momentos antes .

El abogado afirmó haber advertido a los oficiales que no podían realizar una detención dentro de su oficina sin una orden , y que se ofreció a dialogar con el ciudadano para que saliera voluntariamente . Sin embargo, acusó que los agentes lo sacaron esposado y utilizando la fuerza , ignorando su petición.

Incluso, señaló que uno de los policías lo insinuó como cómplice por la presencia del detenido en su despacho, a pesar de que, según su versión, el hombre no portaba ningún objeto ilícito ni representaba un riesgo .