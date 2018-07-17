Adolescente se intoxica con alcohol y droga al acudir a fiesta

La menor de apenas 16 años de edad llegó a su casa abordo de un taxi y en la puerta principal quedó inconsciente, fue trasladada a un hospital ya que al parecer había sido víctima de una violación, sin embargo solo se encontraba intoxicada.

En el hospital general Salvador Chavarría reportaban el ingreso de una joven mujer la cual al parecer había sido víctima de una violación.

De inmediato elementos de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron al nosocomio para tomar conocimiento.

La persona que era atendida en el área de urgencias responde al nombre de Jessica N. de 16 años de edad, quien se encontraba intoxicada.

Al ser cuestionada refirió que andaba en una fiesta y que se trasladó a su casa a bordo de un taxi, antes de ingresar se desvaneció quedando inconsciente.

En un principio se presumía que había sido víctima de una violación, sin embargo la misma joven desmintió tal situación.

Los exámenes médicos que se le practicaron revelaron que no había indicios de algún ataque de índole sexual, sin embargo presentaba una intoxicación severa por alcohol y cocaína quedando internada para que le practicaran un lavado gástrico.