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Piedras Negras

Adulto mayor sufre golpe de calor

Se encontraba desorientado, no pudo brindar sus datos generales.

Elizabeth perales
Por Elizabeth perales - 26 junio, 2023 - 10:13 a.m.
Adulto mayor sufre golpe de calor
A causa de las calcinantes temperaturas, pierde el conocimiento.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La tarde de este lunes vecinos de la colonia Tierra y Esperanza, reportan al 911 que una  persona de aproximadamente 60 años de edad, se había caído de su bicicleta en un terreno baldío, perdiendo el conocimiento.

Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública Municipal, y paramédicos, quienes se percataron de que la persona, estaba sufriendo un golpe de calor, por lo que empezaron a brindarle los primeros auxilios.

Se desconocen los generales del afectado, ya que se encontraba desorientado y semi inconsciente, por lo que fue necesario  trasladarlo a un hospital de la localidad para su debida atención.

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    A causa de las calcinantes temperaturas, pierde el conocimiento.

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    Adulto Mayor se encontraba desorientado, no pudo brindar sus generales.

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