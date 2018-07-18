Amantes de lo ajeno intentan abrir caja fuerte de restaurante

Dos sujetos ingresaron al restaurante e intentaron abrir la caja fuerte para robar el efectivo, como no lograron su objetivo se dieron a la fuga, la policía ya los busca.

Alrededor de las 4:30 horas se reportó una tentativa de robo en el restaurante denominado Carl´s Jr. ubicado sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño.

Elementos de la Agencia de Investigación acudieron a tomar conocimiento, se entrevistaron con el gerente de la negociación.

Refirió que llegó para preparar todo antes de abrir el restaurante y detectó que la caja fuerte se encontraba forzada.

Acompañado de los policías, el gerente procedió a revisar los videos de las cámaras de vigilancia que están instaladas dentro del lugar.

Se observa el momento en que dos personas del sexo masculino ingresan por la ventanilla del auto servicio.

Se trasladan al área donde estaba la caja fuerte e intentan abrirla a la fuerza, al no lograr su objetivo se retiraron logrando escapar.

Por fortuna no pudieron apoderarse del efectivo que se encontraba dentro de la caja fuerte, de todas formas se presentó la denuncia en contra de quienes resulten responsables, ya se realizan las investigaciones respectivas.