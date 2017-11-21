Arde camioneta

Pérdida total fue el saldo de un incendio que se registró una camioneta en el sector Acoros, todo indica que el siniestro se originó por una falla eléctrica, por fortuna no hubo lesionados.

La noche del sábado se reportó al sistema de emergencias que se estaba incendiando un vehículo sobre la calle Betel en la colonia antes mencionada.

Unidades de la Policía Preventiva Municipal arribaron al lugar, los oficiales detectaron el mueble en llamas.

De inmediato se movilizaron máquinas del departamento de Bomberos, los elementos procedieron a realizar maniobras para sofocar las llamas.

Al final de cuentas el incendio fue controlado, sin embargo las pérdidas en la unidad ya eran totales.

Se trata de una camioneta Ford Windstar color vino modelo 2002; de acuerdo a las indagaciones efectuadas la causa fue debido a una falla en el sistema eléctrico en el área del motor.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas en este incendio, elementos de Policía recabaron datos para informar a superiores.