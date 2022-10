Arranca campaña de aseguramiento de canes agresivos

NAVA, COAH. - Tras el incremento de reportes y casos de mordeduras de perros a ciudadanos de Nava, a través del programa "Bienestar Animal" y con apoyo de Protección Civil, comenzaron las acciones para retirar de las calles a canes agresivos.

"Con estas acciones lo que buscamos es evitar más casos como los que se han estado reportando últimamente; invitamos a toda la ciudadanía a participar en esta campaña que se estará realizando en cada uno de los sectores de la localidad, para capturar a los canes agresivos y en malas condiciones de salud", declaró Pily Valenzuela Gallardo, alcaldesa de la localidad.

Acciones coordinadas con Bienestar Animal y Protección Civil.

La alcaldesa compartió algunas recomendaciones para cada uno de los dueños de mascotas en la localidad de Nava.

"A los ciudadanos que tengan mascotas es recomendable tenerlas en su propiedad, con collar o correa, mantenerlo bien alimentado, que realice las visitas recomendadas al veterinario, mantener limpia su área, que tengan baños contra pulgas o garrapatas y sacarlo a pasear para liberar el estrés", indicó.

Agregó que estas recomendaciones se hacen con el fin de que la mascota no cause daños a terceros o daños materiales, además de remarcar que no existen malos perros si no, malos dueños.