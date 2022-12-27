Arrasa fuego con casa habitación

MORELOS, COAH. - Un hombre originario del municipio de Morelos, perdió la mayoría de sus pertenencias tras un incendio en su casa habitación, a eso de las 5 con 47 minutos de la mañana del pasado lunes.

“Nos alertaron de este siniestro pasaditas de las 5 de la mañana en la calle González Ortega cruce con calle Jiménez, donde lamentablemente no logramos rescatar mucho de las pertenencias del señor Mario Alberto Ramírez”, declaró el titular del departamento de Bomberos, Raúl Garza Tron.

Agregó que los elementos estipularon que el incendio fue provocado, y que afortunadamente no se presentó ninguna persona lesionada a la hora de sofocar inmediatamente el siniestro.

Agregó que, en estas temporadas por el uso de calentadores de gas, leña o chimeneas, los incendios en los hogares son más frecuentes, por lo que recomendó tener mucho cuidado con estos aparatos, además del chequeo constante de tomas de corriente eléctrica que causa estos accidentes.