Arriban las primeras caravanas de paisanos

PIEDRAS NERAS, COAH. - Ante el inicio de la temporada festiva, llegan de vuelta miles de paisanos en caravanas, y este fin de semana se ha visto intensificado el tráfico en la antigua garita 53, cabe señalar que en los dos años anteriores fue mucho más difícil visitar México por las restricciones de covid-19.

Se ha visto flujo vehicular concurrido por la carretera federal 57, debido al arribo de las primeras caravanas de paisanos que llegan provenientes de Estados Unidos y que se dirigen a diferentes destinos de México a través de las carreteras de Coahuila.

Son miles los paisanos que acostumbran volver a México, a sus lugares de origen, durante las fiestas decembrinas, se estima que lleguen a México más de 2,000 cruces en la frontera, se estima que esta cifra se duplique en cuanto al número de paisanos que regresan al país en comparación con otros años.