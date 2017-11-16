Asaltan farmacia a mano armada

Los asaltantes, fueron cuatro personas, dos de ellos fingieron ser clientes y posteriormente amagaron con un arma de fuego a la encargada del lugar, mientras que el resto de los maleantes se quedaron fuera para esperarlos, esto según testigos de los hechos.

Aseguraron también dos de los sujetos portaban armas de fuego y uno sólo un arma blanca.

Después de tomar algunas cosas del lugar y llevarse el efectivo salen de la tienda y se retiran a pie por un pasillo que esta entre el negocio robado y una tienda de conveniencia que da con dirección a la Avenida Industrial.

Los responsables de este robo hiban encapuchados según relatan los testigos.

La cantidad de lo robado haciende a quince mil pesos que fue lo que se llevaron en efectivo no se había cuantificado lo que se llevaron en productos.

Agentes de la Agencia de Investigacion arribaron al lugar con el fin de llevar a cabo las investigaciones correspondientes y platicar con los testigos con el fin de dar con los responsables de los hechos y elementos de Seguridad Publica dieron un recorrido por la zona con el fin de detectarlos ya que se les había dicho que los responsable habían escapado a pie.