Asaltan tienda de conveniencia en el Centro

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del robo de mercancía en una tienda de convivencia ubicada sobre la calle Allende de la Zona Centro a un costado de la Central de Autobuses.

El encargado de la tienda reportó al número de emergencia 911 que habían sido víctimas de un robo, por lo que los elementos policiacos llegaron al lugar y se entrevistaron con Roberto Maldonado Ibarra, quien dijo ser el empleado de la tienda y que aproximadamente a las 9:30 p.m. un sujeto que vestía una camisa gris, pantalón de mezclilla azul, zapatos cafés y de barba ingresó al lugar y caminó hacia uno de los pasillos y tomó tres latas de atún y una botella de miel, para luego salir corriendo con rumbo desconocido.

Los elementos policiacos realizaron un recorrido por el área sin detectar al asaltante, por lo que solo estarían en espera de que el encargado de la tienda asistiera ante la Fiscalía General del Estado a interponer su formal denuncia y así abrir carpeta de investigación.

También estarían en espera de la autorización para revisar las cámaras de vigilancia del lugar para poder identificar al responsable del robo.