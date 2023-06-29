Aseguran a 31 migrantes en la zona centro

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En operativos realizados en la zona centro de la ciudad, se logró la detención de un grupo de 31 migrantes, los cuales pretendían cruzar de forma ilegal a los Estados Unidos.

Dicho grupo de migrantes fue localizado en la calle Reforma con dirección a los márgenes del río Bravo; en la detención participaron elementos municipales, estatales y del Instituto Nacional de Migración, quienes se hicieron cargo de los indocumentados.

Dichas personas no contaban con los permisos correspondientes para el permanecer en territorio mexicano, situación por lo que fueron asegurados. Al corroborar su situación migratoria, serían deportados a sus países de origen.

Cabe mencionar que en las últimas semanas se han estado dando cruces de personas migrantes por esta frontera, donde incluso han optado por buscar formas de burlar las distintas medidas que han estado implementado las autoridades de Texas.