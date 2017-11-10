Atropella y mata camión a policía

El oficial Miguel Ángel González murió después de ser atropellado por un camión de transporte de personal, la unidad se dio a la fuga y tras una persecución se le dio alcance siendo detenido el chofer.

Los hechos se suscitaron alrededor de las 06:40 horas, cuando elementos de la Policía Preventiva Municipal daban vialidad en la entrada al parque industrial “Amistad” sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño.

Aún estaba oscuro y había movimiento vehicular, el oficial Miguel Ángel estaba dando apoyo en la vialidad.

Repentinamente pasó un camión de transporte de personal el cual atropelló al uniformado dejándolo gravemente herido.

El chofer no se detuvo dándose a la fuga, de inmediato compañeros de la policía lo trasladaron a la clínica 11 del IMSS siendo ingresado al quirófano.

Desafortunadamente debido a la gravedad de las lesiones que presentaba falleció cuando recibía atención médica.

El camión responsable fue perseguido por elementos de la Policía Preventiva Municipal ya que huyó sobre la carretera federal 57.

Fue a la altura del ejido “El Encino” en la entrada al municipio de Nava, donde los uniformados a bordo de patrullas le dieron alcance.

El conductor del camión de transporte de personal de “Servicios Empresariales Ibarra”, responde al nombre de Daniel Juárez Ramírez.

Esta persona ya se encuentra a disposición del Ministerio Público en calidad de detenida, se integra carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo.

El darse a la fuga del lugar donde se suscitó el accidente, podría agravar la situación legal del chofer del camión.

El oficial Miguel Ángel González murió en el hospital donde era atendido debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.