Aún no localizan a agresor de abogada

La Fiscalía General del Estado informó que no ha sido posible lograr la detención del presunto responsable de intentar violar a una abogada en su propio domicilio en el residencial Tecnológico, las investigaciones se siguen realizando.

En días pasados se formalizó una denuncia por el delito de abuso sexual, por lo que la carpeta de investigación ya se integra por parte del Ministerio Público.

Se recaban medios de prueba, testimonios y además se revisan algunas cámaras de vigilancia cercanas a la vivienda en donde se suscitaron los hechos a fin de observar los videos y obtener información que permita identificar al agresor.

La víctima declaró que estaba dormida debido a que era durante la madrugada cuando sintió que alguien la estaba tocando.

Al despertar observó que se trataba de un sujeto el cual intentó ultrajarla, pero se defendió logrando ahuyentarlo.

El presunto responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido no siendo posible su localización en ese momento, ya que el hecho fue reportado a las autoridades policiacas.

Las investigaciones se han estado realizando a pesar de que en un principio la Fiscalía General del Estado negó la existencia de dicho caso.

Posteriormente se formalizó la querella por parte de la abogada, por lo que se realiza la búsqueda del presunto responsable por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

En caso de lograrse su arresto sería presentado ante un juez de control para que enfrente un proceso judicial por el delito de abuso sexual.