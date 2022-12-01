Benefician a 400 adultos mayores

Nava, Coah.- La alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo indicó que se realizó la última entrega del 2022 del programa “Fortaleciendo al Adulto Mayor”, que consiste apoyo alimentario a través de despensas mensuales, beneficiando a poco más de 400 personas de la tercera edad.

“Esta será la última entrega de este programa en el año, el próximo año regresara este programa, pero con un nuevo listado de adultos mayores beneficiados, que se han mostrado agradecidos y contentos con este apoyo mensual de una despensa básica”, declaró la alcaldesa.

Cerca de 100 en la delegación V. Carranza y 300 en la cabecera municipal. El próximo año se renovará el listado del programa.

Explicó que se beneficia a 300 personas de la cabecera municipal de Nava y alrededor de 100 pertenecen a la Delegación Venustiano Carranza, llegando a todos los sectores, sin importar la distancia.

“Estoy muy contenta de que se haya aprovechado este programa, ya veremos a detalle en mi primer informe de gobierno este 15 de diciembre, las caras de las personas beneficiadas, mi compromiso con este sector de la población se mantendrá en todo mi gobierno”, finalizó.