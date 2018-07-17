Busca Policía esclarecer privación ilegal de la libertad y violación

Siguen efectuándose las investigaciones en relación a la mujer que fue privada de su libertad para después ser víctima de una violación, revisan videos de cámaras de seguridad en todo el sector Roma.

La víctima manifestó que se encontraba a bordo de su vehículo acompañada de su pequeño hijo, repentinamente un sujeto se subió y la amenazó.

Se retiraron del lugar con dirección al Paseo del Río en donde el individuo la agredió a golpes para después cometer el delito sexual.

Actualmente se están revisando videos de las cámaras de la iglesia San Juan del sector Roma, ya que la privación ilegal de la libertad se cometió a un costado donde se encuentra un café.

De igual forma elementos de la Agencia de Investigación Criminal buscan cámaras en negocios y domicilios de la misma colonia a fin de obtener más información que permita identificar al presunto responsable.

Se comprobó que el sujeto no llevaba el rostro cubierto al momento en que se suscitaron los hechos, así mismo se tiene información aunque no se ha comprobado oficialmente que el individuo ya había cometido un abuso sexual en agravio de una menor.