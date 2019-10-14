Buscan autoridades casas de seguridad

Con el rescate de cinco migrantes mexicanos que estaban en una casa de seguridad en la colonia Buenos Aires y la detención de una persona, continúan los operativos por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, son varios lugares los que han sido detectados.

En días pasados fue atendido un reporte anónimo recibido en el C4 Piedras Negras donde se daba a conocer, que habían detectado a varias personas al interior de un domicilio.

Elementos de Fuerza Coahuila, Policía Preventiva Municipal e Instituto Nacional de Migración, implementaron un operativo en la colonia antes mencionada.

Al interior de la propiedad fueron encontradas cinco personas del sexo masculino las cuales indicaron ser del interior del país.

Se logró su rescate debido a que permanecían encerradas en contra de su voluntad, comentaron que ya tenían días en esta frontera y tenían previsto cruzar hacia la unión americana.

Este operativo dejó un detenido el cual se encuentra bajo investigación por parte del Ministerio Público federal.

Este tipo de acciones se siguen realizando de forma conjunta por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.

En el presente año son varias las casas de seguridad que han sido detectadas en diversas colonias de Piedras Negras, principalmente en sectores cercanos al Río Bravo.

En algunos casos los mismos migrantes escapan para no ser asegurados, ya que en su mayoría son de procedencia extranjera y no se encuentran de forma legal en el país.