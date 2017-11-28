Castrenses protagonizan persecución

Piedras Negras, Coah.- Cuatro elementos del Ejército Mexicano protagonizaron una persecución sobre las calles de Piedras Negras, con elementos de la Policía Preventiva de esta demarcación, los castrenses, quienes iba a bordo de una camioneta particular dorada, realizaron varios disparos al aire, por lo que la ciudadanía reportó estos hechos al C4.

Los hechos ocurrieron poco después de las 2 de la mañana de este lunes, en el cruce del libramiento Manuel Pérez Treviño con Román Cepeda, en donde luego de disparar fueron detectados por agentes de la Policía Preventiva quienes les marcaron el alto, sin embargo hicieron caso omiso de esto iniciándose la persecución.

La detención se logró minutos después de las 2:20 de la madrugada; los militares quienes iban a bordo de una unidad Aztec dorada con placas de circulación XWV-54-56 del estado de Tlaxcala, vestían de civil y se presentaron ante los municipales como miembros de las Fuerzas Armadas.

Dentro de la unidad fue localizada una pistola escuadra calibre 9 milímetros,con su respectivo cargador abastecido y además varios cartuchos útiles dentro de la unidad y bebidas embriagantes.

Los detenidos fueron identificados como Cristian “NN” de 25 años, Manuel “NN” de 35 años, José Alfonso “NN” de 19 años y Julio César “NN” de 32 años de edad quien era el conductor de la unidad.

Todos resultaron ser efectivos castrenses y argumentaron pertenecer al Doceavo Regimiento de Caballería Militarizado; por su parte se supo que Rubisel Montes García Capitán de Caballería solicitó a las autoridades locales, que los militares fueran liberados.

En una camioneta Aztec dorada con placas del estado de Tlaxcala, fueron perseguidos los ebrios militares.

Julio César “NN” de 32 años, es quien conducía la unidad a exceso de velocidad.

Los cuatro sujetos se resistieron al arresto e intercambiaron golpes con los elementos municipales.

Minutos después de ser detenidos se solicitó la atención y tuvieron que ser liberados por indicaciones superiores.

Estos ebrios sujetos pertenecen al doceavo Regimiento de Caballería Motorizado con destacamento en Piedras Negras.