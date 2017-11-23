Choque volcadura provoca caos vehicular

Al momento de circular sobre el Bulevar Mendoza Berrueto, un automóvil marca Toyota con dirección hacia Villa de Fuente, se le atraviesa una unidad que no fue identificada, lo que provoca que pierda el control e impacte el camellón central, y posterior a esto invada los carriles contrarios e impacte en la parte trasera una unidad Dodge tipo pick up, provocando que esta vuelque sobre su costado derecho la cual venía cargada con madera, todo esto provocó un gran congestionamiento vial, debido a que esta área es muy transitada, y era una hora pico para la circulación.

Como saldo del percance, el conductor de la pick up, resultó lesionado con un golpe en la parte derecha de su rostro, así como un golpe en su pierna izquierda, las cuales fueron atendidas en el lugar de los hechos por paramédicos de Bomberos sin ser necesario su traslado a un hospital.

Los hechos sucedieron en el Bulevar Mendoza Berrueto cruce con Bulevar Centenario en la Colonia Altamira, a la altura del lugar conocido como el tanque azul. Como presunto responsable del accidente se identifico a Francisco Guadalupe Pérez de 28 años residente de Eagle Pass Texas de profesión ingeniero, el cual que conducía un automóvil marca Toyota Camry color blanco, y el afectado responde al nombre de Adolfo Gómez Cruz residente de la colonia Altamira, que conducía la unidad de marca Dodge modelo Pick Up color blanco, propiedad de una compañía maderera de la localidad, donde trabaja el afectado.

Al lugar llegaron elementos de Seguridad Pública Municipal para levantar parte de los hechos, así como dirigir el tráfico en el lugar, debido al gran caos vehicular que provocó el accidente, ya que las unidades quedaron obstaculizando dos carriles de circulación.

Los involucrados en el percance fueron trasladados al edificio de Seguridad Publica para llegar a un acuerdo, dado que el presunto responsable cuenta con seguro contra daños, y se haría responsable de los gastos que genere este accidente.

Fuerte encontronazo provocó un residente de Texas al perder el control de su unidad.