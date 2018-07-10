Ciclista no respeta alto y lo arrollan

El mediodía del martes se reportaba al número de emergencia 911, que se encontraba una persona lesionada debido a un accidente vial, esto sobre la calle General Treviño y Dr. Coss de la colonia González.

Al lugar arribaron paramédicos de Bomberos quienes atendieron a la persona lesionada, que se trataba de un hombre que viajaba a bordo de una bicicleta, la persona recibió los primeros auxilios en el lugar y luego fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para su atención ya que presentaba algunas lesiones que no ponían en riesgo su vida, pero si necesitaban atención médica.

Elementos de Tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos y narraron que el accidente se suscitó cuando un ciclista que viajaba sobre la calle Dr. Coss y al llegar al cruce con General Treviño no respeta el alto de ese cruce y provoca ser impactado por un auto que viajaba en vía libre, causándose lesiones en distintas partes del cuerpo, así como daños materiales al automóvil ya que le daño el vidrio delantero y el cofre.

Cómo responsable de este accidente quedaba Margarito Avendaño Duarte de 30 años de edad y el cual viajaba a bordo de una bicicleta y la afectada responde al nombre de Alejandra Moreno Cruz la que viajaba a bordo de un automóvil marca Chevrolet Sonic color gris, el cual sufrió daños materiales.

El caso sería turnado ante el agente del Ministerio Público en espera de que el ciclista fuera dado de alta del hospital y se hiciera responsable de los daños causados al automóvil por su negligencia.