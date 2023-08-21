Confirman cuatro muertes más por golpe de calor

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Debido a las altas temperaturas, se registran cuatro decesos en esta localidad, tres reportados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y uno más por la Fiscalía del Estado.

"Se consignaron en el acta de defunción por golpe de calor; dichos casos fueron registrados en los primeros quince días de agosto", señaló el jefe de Jurisdicción Sanitaria Número 1, Iván Alejandro Moscoso

Se suman cuatro defunciones a las ocho ya registradas en esta temporada de calor, por lo que se hace el llamado a tomar precauciones ante las intensas temperaturas que se viven en le región.