Piedras Negras

Confirman cuatro muertes más por golpe de calor

Los fallecimientos se registraron la primer quincena de agosto pero hasta ahora se ratifico la causa con el acta de defunción.

Maria Flores
Por Maria Flores - 21 agosto, 2023 - 12:20 p.m.
Llaman a tomar precauciones por golpe de calor.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Debido a las altas temperaturas, se registran cuatro decesos en esta localidad, tres reportados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y uno más por la Fiscalía del Estado.

"Se consignaron en el acta de defunción por golpe de calor; dichos casos fueron registrados en los primeros quince días de agosto", señaló el jefe de Jurisdicción Sanitaria Número 1, Iván Alejandro Moscoso

Se suman cuatro defunciones a las ocho ya registradas en esta temporada de calor, por lo que se hace el llamado a tomar precauciones ante las intensas temperaturas que se viven en le región.

