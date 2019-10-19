Dan largas a investigación de homicidio

La Fiscalía General del Estado informó que el resultado del peritaje de tránsito terrestre del accidente vial registrado en el sector Fuentes donde murió Mario Alberto Caballero de la Garza, será indispensable para resolver el caso, sin embargo, han transcurrido ya 15 días del percance.

La carpeta de investigación se continúa integrando por parte del Ministerio Público a fin de esclarecer el caso.

De momento no se ha podido judicializar dicho accidente, ya que se espera el resultado del peritaje de tránsito terrestre que fue solicitado hace días a Servicios Periciales.

El resultado del peritaje es indispensable para poder esclarecer este caso y concluir la carpeta de investigación.

Ya han transcurrido 15 días desde que se suscitó el percance sobre la calle Periodistas en el sector Fuentes donde Mario Alberto Caballero de la Garza fue embestido a bordo de un triciclo por una camioneta.

El conductor que aparece como presunto responsable Juan Francisco Galván se retiró del lugar a bordo de una camioneta Nissan X-Terra color verde con placas del estado de Texas.

Días después al darse a conocer el deceso del vendedor ambulante, el conductor se presentó a comparecer ante el Ministerio Público acompañado de un abogado particular.

En su declaración no aceptó su responsabilidad y argumentó que fue el tripulante del triciclo quien se atravesó a su paso.

Por lo pronto el caso permanece sin ser resuelto ante la falta del resultado del peritaje de tránsito terrestre.