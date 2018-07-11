Daños materiales en choque sobre Mendoza Berrueto

El mediodía del domingo se suscitó un choque sobre el cruce del bulevar Mendoza Berrueto y López Portillo, el cual dejó como saldo daños materiales menores y una mujer que tuvo que ser trasladada a un hospital ya que se encontraba en estado de gravidez.

Al lugar arribaron paramédicos de Bomberos, ya que la persona que conducía la unidad afectada se encuentra embarazada y fue necesario trasladarla a la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que fuera examinada por un especialista y así descartar cualquier problema en el embarazo.

Elementos de Tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos y narraron que el accidente se suscitó cuando la conductora de un automóvil marca Chevrolet no respetó su distancia de seguridad e impactó en la parte trasera a un automóvil Ford que se encontraba esperando la luz verde, esto en el cruce del bulevar Mendoza Berrueto y López Portillo.

Cómo responsable del percance quedaba Keila Joselín de la Garza de 24 años de edad, la cual conducía un automóvil marca Chevrolet Cavalier color blanco, y como afectada quedaba Ana Lilia González quién viajaba en un automóvil marca Ford Figo color gris.

El caso sería consignado ante el Ministerio Público en espera del parte médico, ya que los daños materiales habían sido menores y solo esperarían a saber la salud de la afectada para poder llegar a un arreglo entre ambas partes.