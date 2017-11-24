Declara policía implicado en caso de menor de edad baleado

Ya declaró el policía municipal que fue acusado de lesionar de un balazo a un menor de edad en el sector 24 de Agosto en días pasados.

El uniformado acudió al edificio de la Fiscalía General del Estado acompañado por el contralor interno de la Policía Preventiva Municipal.

Esto después de responder el oficio enviado por la agencia de responsabilidades, la cual recibió la denuncia por parte del afectado.

La víctima cuenta con 17 años y recibió un balazo en la pierna derecha por parte del uniformado, lo declarado por el policía no puede darse a conocer ya que es parte de la integración de la carpeta de investigación.

Además se indicó que otro elemento que estuvo presente el día en que sucedieron los hechos, se presentará a comparecer ante la autoridad en días próximos.

De igual manera se informó que hay un testigo que presenció los hechos, por lo que su testimonio será fundamental.

En caso de que se compruebe alguna responsabilidad en contra del oficial, se le imputará el delito de lesiones y se actuará en su contra por tratarse de un funcionario público, eso agravaría su situación.