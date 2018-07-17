Declaran testigos ante Asuntos Viales sobre accidente que sufrió ciclista

Ante Asuntos Viales han estado acudiendo a declarar personas que observaron el accidente registrado en Dr. Mier y Anáhuac, al momento no se ha establecido la responsabilidad.

Jenny Janeth Torres, del Ministerio Público de Asuntos Viales, manifestó que la carpeta de investigación continúa abierta.

Se realizan indagaciones sobre el percance suscitado, además se esperan los resultados del peritaje de tránsito terrestre que se efectuó.

Personal de Servicios Periciales acudió al lugar del accidente para tomar medidas del derrape, sacar gráficas del punto donde fue el impacto y especificar dónde estaba parada la persona lesionada.

Así mismo se han recabado testimonios de personas que observaron el momento del accidente, aún faltan más personas por comparecer.

Al momento no se ha establecido la responsabilidad en dicho accidente vial, en el informe policial homologado de la Policía Preventiva municipal pusieron al ciclista lesionado como responsable.

Sin embargo se detectaron algunas irregularidades, además de que los testigos han manifestado lo contrario.

Las investigaciones continúan realizándose por el momento hasta lograr esclarecer el caso, por lo pronto se obtienen más medios de prueba por parte del Ministerio Público para seguir trabajando hasta tener una resolución favorable.