Denuncia a Policías Municipales

Varios elementos de la Policía Preventiva Municipal, fueron denunciados por un joven quien refiere que lo golpearon sin motivo alguno.

Guillermo Ariel Padilla Ortiz de 32 años, se presentó en el edificio de dicha dependencia del estado para formalizar una querella.

Dijo a diferentes medios de comunicación que la madrugada del sábado lo detuvieron cuando tripulaba su vehículo.

Le marcaron el alto sobre Revillagigedo a la altura del panteón Villa de Fuente, comenta el quejoso que descendió de la unidad para preguntar qué pasaba.

Sin embargo varios policías empezaron a golpearlo, lo esposaron y lo abordaron a una de las patrullas.

En los patios del edificio de Seguridad Pública lo bajaron, lo arrastraron por el suelo, y golpearon.

No conformes lo siguieron golpeando hasta lograr que se desmayara en dos ocasiones, el joven dijo que también lo golpearon con un barrote.

Presenta lesiones visibles que según los policías se las ocasionaron, comentó que formalizaría la denuncia ante la autoridad correspondiente, ya que no considera justo lo que los elementos hicieron.

Además manifestó que se le desapareció su cartera conteniendo dinero y documentos personales, además de una cadena de plata.