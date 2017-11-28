Desaparece joven en el ejido Río Escondido

Después de asistir a clases en el COBAC que se ubica en ejido La Maroma, Municipio de Zaragoza y tomar el trasporte escolar para que la llevara de regreso a su casa que se ubica en el Ejido Río Escondido, municipio de Nava y al hacer el camión una parada en el IMSS de la ciudad de Nava la joven bajo del autobús y fue la última vez que se le vio, esto fue el día jueves 23 de noviembre del 2017.

Fue hasta este lunes, 27 de noviembre de 2017 que se reportó su desaparición por parte de sus parientes ante la Agencia de Investigación Criminal Región Norte I, para que iniciaran investigaciones y dar con el paradero de la joven la cual se presume se encuentra con un sujeto desconociéndose el lugar donde se encuentre, ya que fue la misma joven la que le comentó días antes a sus familiares las intenciones que tenía de abandonar su casa, pero al no tener señales de ella acudieron a poner la denuncia de desaparición temiendo por qué algo malo le suceda.

La joven desaparecida responde al nombre de Elvira Enciso Urista de 20 años con domicilio en Río Escondido del municipio de Nava.

Ya Agentes ministeriales se encuentran realizando las investigaciones correspondientes tanto con sus compañeros de escuela, amigos y familiares con el fin de dar con el paradero de la joven.