Desconoce Fiscalía abuso de abogada

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que no se cuenta con ningún reporte o querella sobre un abuso sexual cometido en contra de una abogada en su propio domicilio ubicado en el residencial Tecnológico; sin embargo, trascendió que la denuncia ya fue formalizada por la víctima.

La madrugada del miércoles se registró un supuesto ataque en el interior de una vivienda, siendo la víctima una abogada del Palacio de Justicia.

De acuerdo a la información que se dio a conocer, una persona del sexo masculino logró entrar a una casa para tratar de ultrajar a una mujer.

La víctima, de acuerdo a la información generada, es una abogada que labora en los juzgados del Palacio de Justicia ubicado sobre el bulevar República.

Sin embargo, dicha información no fue confirmada por parte de la Fiscalía General del Estado, refiriendo no contar con ningún reporte al respecto.

Cabe mencionar que se dio a conocer que la denuncia ya había sido formalizada por parte de la propia víctima en la Unidad de Atención Temprana a donde se presentó a comparecer.

La dependencia estatal se mantiene muy hermética ante dicho caso al no querer proporcionar información a medios de comunicación.

Podría darse la situación de que se efectúa una investigación para poder capturar al presunto responsable y presentarlo ante un juez de control para iniciar un proceso judicial en su contra, mientras el Ministerio Público integra una carpeta de investigación.