Destrozan patrulla en encontronazo

Al menos tres lesionados, dos de ellos elementos de la Policía Preventiva Municipal, fue el saldo de un fuerte encontronazo en donde participó una patrulla de la corporación sobre transitado crucero en el sector Buena Vista.

Alrededor de las cuatro de la madrugada se suscitó un accidente en el cruce de avenida Carranza y Román Cepeda.

De inmediato unidades de la propia corporación se movilizaron debido a que los oficiales que se vieron implicados en el choque pedían apoyo vía radio.

Más patrullas llegaron de inmediato, solicitándose la presencia de una ambulancia de la Cruz Roja para la atención de los heridos.

Así mismo, el crucero donde ocurrió el encontronazo fue cerrado a la circulación, colocándose cinta amarilla como precaución.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a tres personas, dos de ellas elementos de la Policía Preventiva Municipal.

Uno de los lesionados es el director Operativo David Silva, quien presentaba lesiones de consideración, por lo que fue trasladado junto con su compañero a un Hospital de la localidad.

Los elementos viajaban a bordo de una patrulla pick up cuando se impactaron contra una pick up Dodge RAM color rojo.

Además de los lesionados, los daños materiales fueron de consideración en ambas unidades implicadas.

Cabe mencionar que no se dio a conocer si la unidad oficial se trasladaba a atender un evento o si la pick up se pasó la luz roja del semáforo, al momento del accidente los elementos de dicha Corporación Municipal mantenían hermetismo en cuanto a información oficial.

La otra unidad participante es una pick up Dodge RAM color rojo, el accidente se suscitó en el cruce de Carranza y Román Cepeda, la causa del choque no fue dada a conocer.