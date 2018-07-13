Dos mujeres atentan contra su vida

En dos casos por separado, dos jóvenes mujeres atentan contra su vida esto al tomar grandes cantidades de pastillas de medicamento controlado, en ambos casos las mujeres lograron ser atendidas y trasladadas a un hospital para su atención médica y así evitar que lograran su cometido.

En el primero de los casos una mujer de 19 años de edad de nombre Mayra Cecilia Hernández Campos fue trasladada por familiares a la clínica 11 del IMSS, luego de que se dieran cuenta que había ingerido una cantidad desconocida de un medicamento llamado Benzodiacepina, un medicamento para la ansiedad, afortunadamente sus familiares la lograron trasladar a un hospital para que se le practicara un lavado gástrico, las causas aparentemente son por depresión.

En el segundo de los casos una joven mujer se sintió deprimida después de ver a su ex pareja sentimental paseando con una mujer, por lo que decidió quitarse la vida tomando pastillas de un medicamento, esto mientras se encontraba en su domicilio de la calle Fructuosa García de la colonia La Hacienda, afortunadamente la joven logró ser atendida y así evitar que lograra su cometido.

A estos dos casos se suman el de una mujer, que en completo estado de ebriedad se lanzó al río Bravo para ahogarse , donde afortunadamente los elementos de Bomberos lograron rescatarla, por lo que con ese fueron tres los casos de intentos de suicidio en menos de 24 horas donde las participantes fueron mujeres.