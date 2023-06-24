Ebrio conductor vuelca su carro y se da a la fuga

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La madrugada de este sábado, un ebrio conductor volcó su unidad Ford Mustang sobre el blvd República, a la altura del Laguito Mexicano, dándose a la fuga del lugar.

El exceso de velocidad combinado con el alcohol provocaron que este irresponsable conductor impactara su vehículo sobre el camellón, lo que derivó en la volcadura de su unidad, sobre esta transitada arteria, para después huir del lugar.

El ebrio conductor se dio a la fuga, quien al parecer venía acompañado de otra persona, según testigos, él que también huyo, Oficiales de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento de los hechos y trasladaron el vehículo al corralón municipal.