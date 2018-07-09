Ebrio quería lesionar a machetazos a taxista para no pagarle

Los hechos se suscitaron en la colonia Privada Blanca, después de que el ebrio sujeto se negara a pagar el pasaje a un taxista, sacó un machete de su casa e intentó atacarlo en reiteradas ocasiones, por fortuna no pasó a mayores.

Al sistema de emergencias 911 se reportó una supuesta riña campal en el sector antes mencionado, por lo que elementos de la Policía Preventiva municipal se movilizaron.

Al lugar también llegaron efectivos del Ejército Mexicano para brindar apoyo a los oficiales municipales.

En el área fueron detectados varios taxis de la línea Chapulín, los choferes discutían con hombre el cual se encontraba dentro de un domicilio.

Al cuestionar a choferes de las unidades de transporte, comentaron que acudieron a brindar apoyo a un compañero el cual refirió vía radio que lo querían lesionar.

Supuestamente un hombre ebrio solicitó los servicios de uno de los taxis, le pidió que lo llevara a varios lugares y finalmente al sector Privada Blanca.

En el lugar el sujeto se negó a pagar el servicio y del interior de la vivienda sacó un machete con el cual quiso lesionar al chofer del taxi.