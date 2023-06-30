Encuentra cuerpo de una menor en el río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El cuerpo de una menor de 7 años fue recuperado de las aguas del rio Bravo la tarde del viernes; los hechos se registraron cerca de la "isla del mudo" a la altura de la colonia Santa María.

Las primeras investigaciones señalan que la menor, en conjunto con otros migrantes, intentaba cruzar el río durante la madrugada del viernes. Las fuertes corrientes la arrebataron de los brazos de su madre y horas mas tarde fue localizada ya sin vida.

Hasta el lugar acudieron elementos el Grupo Beta y elementos de la fiscalía general del estado, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciarían las investigaciones correspondientes en torno a este lamentable suceso.

Además, elementos de la agencia de Investigación Criminal ordenaron el sentamiento del cuerpo para ser trasladado a la SEMEFO de la localidad para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su deceso.

En lo que va del año, se han recuperado más de 20 cuerpos de personas que perdieron la vida intentando cruzar las aguas de río Bravo para alcanzar el tan anhelado "sueño americano".