Entregan a navenses aparatos ortopédicos

NAVA, COAH. - Con la visita de la senadora Verónica Martínez y la diputada federal Cristina Amezcua, se realizó la entrega de aparatos ortopédicos, como sillas de ruedas, bastones y andaderas para adultos mayores y personas con discapacidad de Nava, en las instalaciones del salón Suterm sección 20.

“Muchas gracias a mi amiga la Senadora Verónica Martínez y a la Diputada Federal Cristina Amezcua, por estos aparatos funcionales para los navenses, sin duda serán de mucha utilidad para mejorar su calidad de vida”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

Recalcó que, a lo largo del año se han realizado este tipo de entregas en beneficio de este grupo de personas, en conjunto con el DIF municipal, mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos de la comunidad.