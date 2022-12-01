Esperan acceso a citas en diciembre

CIUDAD ACUÑA, COAH. - El hecho de que las citas para la regularización de autos ‘chuecos’ se abrieran semana con semana fue una atinada decisión, ya que anteriormente los espacios mensuales se agotaban en tan solo segundos, afirmó Sócrates Archondo.

El coordinador del módulo de REPUVE en Ciudad Acuña, señaló que con esta decisión se le da una oportunidad a más personas que buscan asegurar su patrimonio con los descuentos, y actualmente se están atendiendo hasta 100 vehículos diarios.

El coordinador indicó que es importante el aprovechar la situación. Son más de 7 mil vehículos regularizados.

“Estamos trabajando al 100 y hay muchas personas, las citas se siguen abriendo semana con semana y pues continuamos en donde pues aún sabemos que da tiempo para que se puedan regularizar más vehículos”, mencionó.

Son 7 mil 400 vehículos los que se han regularizado hasta el momento, aun cuando se espera que se realicen más tomando en cuenta que aún hay un mes en el cual se abrirán las citas para la ciudadanía.