Familia sufre volcadura en el Bordo de la Defensa Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una familia resultó ilesa tras sufrir una aparatosa volcadura registrada la mañana de este sábado sobre el Bordo de la Defensa Norte, a la altura del acceso a la colonia Las Argentinas.

De acuerdo con el reporte de Tránsito y Vialidad, el conductor José Andrés viajaba a bordo de una Dodge Nitro junto a su pareja Nayla y sus hijos Raúl y Mateo, de 7 y 2 años respectivamente, cuando perdió el control del volante y terminó fuera del camino, volcando el vehículo.

La oficial Carmen Garza Cruz informó que, según lo declarado por el conductor, el accidente se debió a que el volante se estancó repentinamente mientras circulaba a una velocidad considerable, lo que provocó la pérdida de control.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas. Todos los ocupantes fueron valorados por paramédicos del Cuerpo de Bomberos y no requirieron atención médica especializada.

El vehículo fue remolcado por una grúa y el caso no fue turnado ante el Ministerio Público, al no haber daños a terceros.