Flamazo incendia casa en la Villa Real

La tarde del lunes se reportaba al número de emergencia 911, que sobre la calle Princesa Lady Diana y cruce con Infanta Leonor se registraba un incendio a casa habitación el cual era bastante fuerte, estos hechos ocurrieron en la colonia Villa Real.

Al lugar acudieron dos unidades de ataque rápido del H. Cuerpo de Bomberos, así como varias unidades de Seguridad Preventiva municipal, los cuales al llegar primero que los Bomberos empezaron a apagar el incendio a cubetazos ayudados por los vecinos del lugar, ya al llegar los Bomberos lograron controlar el fuego y evitar que se extendiera por el resto del domicilio o así los domicilios contiguos.

Afortunadamente en el lugar no se presentaron personas lesionadas, ya que los habitantes de la casa al percatarse del incendio lograron salir del lugar y ponerse a salvo.

La propietaria del lugar de nombre Imelda Hernández Martínez, quien dijo tener su domicilio en la calle Princesa Lady Diana número 513 de la colonia Villa Real comentó como sucedieron los hechos y dijo que ella se encontraba preparando los alimentos cuando de repente salió un flamazo de la estufa y al ver eso, ella decidió salir corriendo de la casa y solo observó que el fuego incendiaba su cocina, por lo que salió a pedir ayuda con los vecinos quienes fueron los que dieron aviso a las autoridades.

El saldo de este incendio fueron daños materiales de consideración, ya que se incendiaron varios muebles, así como pertenencias personales de los ocupantes de la casa, afortunadamente fueron sólo cosas materiales y no hubo personas lesionadas.