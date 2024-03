Flota cuerpo en las aguas del río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Fue localizado el cuerpo de una persona sin vida en las aguas del Río Bravo, y fue descubierto la tarde de este lunes por pescadores de la zona quienes dieron aviso a las autoridades.

El cadáver, encontrado flotando en el agua, fue localizado por elementos del grupo Beta que acudieron al lugar, quienes lograr rescatar el cuerpo.

La persona fallecida vestía un short azul de mezclilla, zapatos negros y una camiseta café de manga corta.

Hasta el momento las autoridades no han logrado identificarlo, ya que no se encontraron documentos que faciliten esta tarea. No se observaron signos de violencia física en el cuerpo.

El cadáver fue trasladado a la SEMEFO de la ciudad, donde se realizará la necropsia de ley para determinar las causas exactas de la muerte y continuar con las investigaciones pertinentes, se cree que pudiera tratarse de un migrante que buscaba el tan anhelado sueño americano.