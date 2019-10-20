Golpea a su padre hijo mal agradecido

José Luis “N” de 61 años fue detenido después de que en estado de ebriedad golpeara a su padre de edad avanzada, los hechos se suscitaron en la colonia Suterm.

Luis Humberto García comisario de la Policía Preventiva Municipal, informó que se reportó al sistema de emergencias 911 un problema familiar.

Indicó que elementos de la corporación se trasladaron al cruce de las calles Micare y Temascaltepec en donde se entrevistaron con una persona del sexo femenino de la tercera edad.

Señaló que su hijo momentos antes había golpeado a su propio padre, provocándole lesiones en el rostro para después darse a la fuga.

Comentó que se realizó una búsqueda en los alrededores lográndose la localización del presunto responsable tirado en el patio de una vivienda abandonada, sin embargo, decía que se había caído y negaba haber golpeado a su padre.

Refirió que el sujeto presentaba lesiones y además se encontraba en estado de ebriedad, por lo que fue revisado por paramédicos de la Cruz Roja.

Argumentó que el individuo identificado como José Luis “N” de 61 años fue detenido, ya que aceptó haber golpeado a su papá, además de que lo señaló directamente su mamá.

Manifestó que fue remitido a la Cárcel Preventiva para elaborar un informe policial homologado, en caso de que el papá quiera presentar cargos se realizaría la consignación correspondiente ante el Ministerio Público por violencia familiar o lesiones.